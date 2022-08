KRALENDIJK- Een kitesurfer die op woensdagavond enige uren vermist was, is door de politie in de buurt van de witte slavenhuisjes levend aangetroffen.

Toen de 25-jarige man na het Kitesurfen aan het begin van de avond niet meer werd gezien, werd alarm geslagen en kwam een zoektocht op gang. De man, wiens spullen wel op het strand werden aangetroffen, was zelf in geen velden of wegen te bekennen.

In onderstaande video van NOS TV is te zien dat de touwen van de kite helemaal vast zitten rondom de enkels van de surfer. Politie en ambulance onderzochten de man nadat hij werd aangetroffen.