ORANJESTAD- Aanstaande maandag start op Sint-Eustatius een tweede ronde Baarmoederhalskankerscreening voor vrouwen van 50 tot 60 jaar.

Dit jaar worden vrouwen van 50-60 jaar op Sint-Eustatius aangemoedigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In de eerste ronde zijn al 49 vrouwen gescreend. Van 29 augustus tot en met 2 september vindt de tweede vertoningsronde plaats. De screening op baarmoederhalskanker is de eerste van drie screeningsprogramma’s die op Sint-Eustatius zijn gestart en wordt uitgevoerd door de Preventiekliniek Volksgezondheid samen met de Stichting Gezondheidszorg Sint-Eustatius en het RIVM.

Baarmoederhalskanker is wereldwijd de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen. Dankzij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op HPV (humaan papillomavirus) kunnen voorstadia van de ziekte in een vroeger stadium worden opgespoord, waardoor de ziekte redelijk behandelbaar is.

Eng

“De gedachte om te testen op kanker kan eng zijn. Maar het is belangrijk om te weten dat in een normale populatie een abnormaal PAP-uitstrijkje gemiddeld 10 tot 15 jaar duurt voordat het zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker. Dus door nu te testen en afwijkingen nu in een vroeg stadium op te sporen, kan ik een leven redden”, zegt gynaecologe Dorette Courtar.

Dankzij de goede samenwerking tussen het RIVM, de Preventiekliniek Volksgezondheid en de Stichting Gezondheidszorg Sint-Eustatius wordt het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker nu structureel uitgevoerd. Deze systemische aanpak zal bijdragen aan gezondheidswinst voor de inwoners van Sint-Eustatius.