**Touringcarchauffeur en Gids gezocht.**

Fiesta Tours BV is een bus transport en excursie bedrijf in Bonaire. Ter versterking van ons Fiesta Tours team zoeken wij per direct part-time oproep:

Chauffeur \ Host(ess) \ Gids

Uw capaciteiten:

Flexibel en zelfstandig groeps vervoer of excursies kunnen uitvoeren.

Vriendelijk en professioneel met de gasten omgaan.

Nederlands en Engels spreken.

Als chauffeur beschikt u over een rijbewijs D (of u bent bereid dit te gaan halen).

Wat wij bieden:

Een ruime planning zodat u altijd vooraf uw rooster hebt.

Een leuke afwisselende baan met een prettige collegiale werksfeer.

Een uitstekende salaris.

Wilt u graag reageren? Stuur een e-mail naar [email protected]. U mag ook altijd even bellen: + 599 5212127.

