CARTAGENA – Een stel uit Nederland is eerder deze week in Colombia overleden, mogelijk door voedselvergiftiging. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de slachtoffers een man van 31 en een vrouw van 29 jaar, beiden uit Amsterdam.

Een woordvoerder zegt dat de lokale autoriteiten ervan uitgaan dat voedselvergiftiging de oorzaak is, maar dat wordt nog nader onderzocht. Buitenlandse Zaken heeft contact met de nabestaanden en verleent hen consulaire bijstand. Na het onderzoek worden de lichamen naar Nederland gebracht.

De twee Nederlandse toeristen arriveerden zaterdag in de toeristische havenstad Cartagena. Ze verbleven in het oude centrum en kregen maandag hevige buikpijn. In de avond werden ze naar een kliniek gebracht waar de vrouw en de man enkele uren na elkaar zijn overleden.

Colombiaanse media schrijven dat de doodsoorzaak nog niet bekend is. Een behandelend arts zegt dat de twee een hoge bloeddruk hadden, maagklachten en in een soort shock verkeerden en zei dat de oorzaak van het overlijden zaak van de politie is.