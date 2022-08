SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame administratief medewerker met receptietaken (1 fte) op de unit MBO.

Wat ga je doen?

De medewerker (leerling)administratie verricht administratieve werkzaamheden voor het leerlingvolgsysteem en de examenadministratie. De medewerker bemenst de balie en is het eerste aanspreekpunt voor binnenkomende leerlingen, ouders, personeel en derden voor algemene informatie over de school. Deze functie is praktisch uitvoerend en vraagt een collega met energie en enthousiasme. Zo neem jij de eerste lijn telefoontjes aan, van bijvoorbeeld ouders/verzorgers die een vraag hebben. Je voert gegevens in Magister (leerlingvolgsysteem) wat uiteraard de nodige accuratesse van je vraagt. Ook sta jij paraat voor eventuele vragen over lessen, boeken en beheer jij de correspondentie aan ouders, leerlingen en collega’s. Als aanspreekpunt voor zowel ouders en leerlingen weet jij wat er speelt in de school.

Wat vragen wij van je?

Je hebt minimaal een voltooide MBO-opleiding en enkele jaren administratieve ervaring bij voorkeur op een school. Je kunt snel schakelen en dan nog steeds accuraat werken. Je beschikt over voldoende kennis van het Nederlands en goede beheersing van Papiamentu in woord en geschrift;. Je hebt affiniteit met de doelgroep. Je bent een organisatorisch talent. Je bent goed in het werken met Microsoft Office pakket, met name Excel. Je bent bereid je kennis uit te breiden door middel van cursussen. Kennis en ervaring met Magister heeft een sterke voorkeur.

Wat bieden wij?

Je komt te werken met twee collegae van de leerling-administratie met wie je nauw samenwerkt. Als administratief medewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 5 met een max. van 2242 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 31 augustus 2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen, neem dan contact op met Lianne Dam, unitdirecteur van het MBO op: +599-7157720 of per email: [email protected]

