KRALENDIJK- Op maandag heeft Klaske Apperloo op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) het schooljaar geopend als de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Apperloo volgt daarmee Frans van Efferink op, die enkele jaren leiding gaf aan de scholengemeenschap.

De nieuwe voorzitter heeft ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs. In Nederland was zij als laatste werkzaam als directievoorzitter bij mboRijnland. Apperloo zegt zich al thuis te voelen op de SGB, waar zij sinds 1 augustus aan de slag is. “Het is een lang gekoesterde wens om op de Antillen te wonen. Toen de kans zich voordeed heb ik samen met mijn man Aad Apperloo deze kans gelijk gegrepen”, zegt de 58-jaar oude Apperloo.

Samenwerking

De nieuwe bestuursvoorzitter hoopt op een lange en vruchtbare samenwerking met haar collega’s. “Ik ben er van overtuigd dat ik samen met mijn collega bestuurder Mark Volmerink en alle collega’s van de Scholengemeenschap Bonaire de kwaliteit van het onderwijs nog verder kan optimaliseren.”