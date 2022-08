WILLEMSTAD – Bij een ongeluk afgelopen zaterdagmorgen op de Schottegatweg-Noord zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om twee werkers die langs de weg werkten en bezig waren met schoonmaken.

Vlak voor de kruising met de Aztekenweg, net na de Mangusa, botste een personenwagen op een pickup-truck van de schoonmaakploeg. De twee mannen, met gele vesten aan, waren bezig onkruid weg te halen langs de kant van de weg en stonden voor hun pickup-truck. Door de kracht van het ongeluk werden ze over een tuinmuur geslingerd. Zij waren op slag dood. Een van hen verloor een deel van zijn been door de klap.

De 21-jarige chauffeur van de auto die op de pickup-truck is geklapt, is gewond en naar het ziekenhuis gebracht en werd later aangehouden. Hij wordt verdacht van dood door schuld.

De politie denkt dat de chauffeur snelheid maakte om het stoplicht te halen, mogelijk reed hij 120 km/uur of harder.

Met deze twee slachtoffers staat het totaal aantal doden in het verkeer op Curaçao dit jaar op zeventien.