KRALENDIJK- Oud-politicus Will Johnson en advocaat Michiel Bijkerk hebben opnieuw bot gevangen bij de zaak die draait om de gelijktrekking van de AOV op de BES-eilanden met de AOW in Nederland.

Het duo spande, in eerste instantie samen met nog twee -inmiddels overleden- anderen een zaak aan met het verzoek aan het Hof was om Nederland op te dragen het niveau van de AOV-BES gelijk te trekken aan het niveau van de AOW in Nederland. Vorige week ontving Bijkerk het bericht dat het Hof het verzoek heeft afgewezen.

“We hebben de zaak verloren. Natuurlijk is dit een gevoelige klap. Het is nog niet duidelijk wat voor consequenties dit zal hebben. We moeten eerst de ernst van deze beslissing nog goed begrijpen. Wij weten nu allemaal dat Nederland deze ongelijkheid heeft verdedigd tot aan het Internationale Hof toe”, aldus Bijkerk. De advocaat vindt de uitspraak ernstig. “Nederland die ongelijkheid tussen Nederlanders in Nederland en Nederlanders in BES heeft verdedigd. Dit terwijl we in hetzelfde land wonen”.

Afwijkend

Bijkerk wijst er op dat Het Hof niet eensgezind was in haar uitspraak. Eén van de rechters, Gentian Zyberi, had namelijk een afwijkende mening, die deze ook heeft onderbouwd. Bijkerk zegt met name de mening van deze rechter interessant te vinden en daarbij ook blij te zijn dat in elk geval één rechter begrijpt waarom de differentiatie verkeerd zou zijn.

Bijkerk zegt de zaak nog te bestuderen en zich te beraden op verdere actie. Volgens de advocaat is het wel zaak nu de rechtszaak te steunen die consumentenorganisatie Unkobon wil aanspannen bij het Europese Hof.

“In deze zaak wordt nogmaals verdedigd dat er in één land geen twee niveaus van mensenrechten kunnen zijn. Nu Bonaire een integraal deel van Nederland is, moeten alle mensenrechten worden gelijk getrokken”, zegt Bijkerk.