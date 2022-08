KRALENDIJK- In tegenstelling tot eerdere projecten, lijkt het asfalteren van een deel van de Kaya Grandi, dat uitloopt in de Gouverneur Debrotweg, vlot te verlopen.

Hoewel het verwijderen van de oude asfalt laag pas in het begin van de week van start ging, is het opnieuw geasfalteerde gedeelte van de weg op zaterdag alweer open voor verkeer. Het gaat om het stuk dat beging voor de MCB bank in Kralendijk, tot de afslag naar de Kaya Carlos Nicolaas.

Hierna zal het volgende stuk weg onderhanden worden genomen. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) verwacht dat het project zo’n twee weken in beslag zal nemen.

Hato

Uiteindelijk moet het hele wegdek tot aan de rotonde bij Hato straks van een nieuw wegdek zijn voorzien.