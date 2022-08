KRALENDIJK – Door een Corona-uitbraak in het Kas di Kuido is Fundashon Mariadal donderdag overgegaan op cohort-verpleging van Covid-patiënten. De afgelopen dagen is het aantal besmette bewoners toegenomen tot in totaal 28 gevallen. Ook vier medewerkers zijn positief getest. Afgelopen maandag is een bewoner aan Covid overleden.

De besmette bewoners van het Kas di Kuido, het verpleeghuis van Fundashon Mariadal, hebben vooral milde tot zeer milde symptomen. Doordat het huidige virus zo besmettelijk is, heeft het snel om zich heen weten te grijpen.

Om verdere besmettingen in te dammen, is besloten om twee derde van het verpleeghuis in te richten als cohortafdeling. Een cohortafdeling is een ruimte waar patiënten die hetzelfde virus hebben strikt van andere patiënten gescheiden worden gehouden en op passende manier in groepsisolatie worden verpleegd. Hiervoor gelden strikte regels.

Verwacht wordt dat het cohort ongeveer twee weken in stand zal worden gehouden. Bewoners van Kas di Kuido op de cohortafdeling mogen geen bezoek ontvangen. De familieleden van de bewoners van Kas di Kuido zijn op de hoogte gebracht van de situatie.

Naast de specifieke Cohort-maatregelen zegt Mariadal uiteraard ook de volle aandacht te hebben voor het welzijn en de gezondheid van het personeel.

Operaties tijdelijk afgelast

Vanwege de hoge besmettingsgraad in het Kas di Kuido en het potentiële gevaar voor de overige reguliere zorg, is Mariadal genoodzaakt om de niet spoedeisende operaties af te gelasten. Patiënten die dit betreft zijn geïnformeerd. Met deze aanpassing is Mariadal in staat om voldoende medewerkers beschikbaar te stellen voor de zorg in het Kas di Kuido. De situatie wordt per dag beoordeeld en indien het nodig is, zullen er ook operatieve ingrepen op maandag worden geschrapt. Echter tot nu toe is dit niet de verwachting.

Onderzoek

Uit onderzoek naar de bron van de besmettingen is gebleken dat dit niet vanuit het personeel van het verpleeghuis heeft plaatsgevonden. De bewoners hadden een grote mate van bewegingsvrijheid. Ze gingen bijvoorbeeld op familiebezoek, bezochten activiteiten buiten het verpleeghuis en gingen naar de kerk. Veel voorzorgsmaatregelen zijn op het eiland geschrapt, maar het virus is natuurlijk nog onder ons. Ook is het vrijwel onmogelijk voor dementerende bewoners om zich aan de regels te houden. Hierdoor heeft het virus zich snel in het verpleeghuis kunnen verspreiden.

Vaccinatie

Vaccineren tegen Covid blijft van groot belang. Gevaccineerden worden minder snel ziek, de klachten bij besmetting zijn minder ernstig en de besmettelijkheid neemt af. Fundashon Mariadal adviseert daarom iedereen om zich te laten vaccineren. Binnenkort komt een nieuw vaccin beschikbaar voor de bevolking en het is aan te raden om dit vaccin te halen.

Neusmondmasker

Bezoek aan het ziekenhuis voor wat betreft de afdelingen Sentebibu en Special Care is wel toegestaan. Bezoekers moeten het juiste neusmondmasker dragen. Maskers van katoen zijn binnen Fundashon Mariadal niet toegestaan. Bezoekers met virale klachten worden gevraagd om opgenomen patiënten niet te komen bezoeken.