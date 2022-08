KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) raadt burgers aan de rampenapp Disasterprep Bonaire te downloaden en op de telefoon te installeren.

De App is beschikbaar via iTunes en Google Play. “In de app leest u hoe u zich op verschillende rampen kunt voorbereiden en wat het OLB voor u kan betekenen tijdens deze rampen. Via de app kan het OLB tijdens een ramp belangrijke pushberichten naar alle gebruikers sturen”, aldus het OLB.

De rampen-app is beschikbaar in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. Het OLB geeft aan dat het ook voor hen die de applicatie al enige tijd op de telefoon hebben staan een goed idee is deze opnieuw te installeren. Dat garandeert dat deze foutloos werkt op het moment dat hij nodig is.