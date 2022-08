Reizigers vinden op en rond Sint-Eustatius een schat aan juweeltjes – van historische scheepswrakken tot ongerepte natuur.

ORNAJESTAD – Zowel boven als onder het wateroppervlak wordt er op dit Nederlandse eiland in de Caraïbische Zee naar geschiedenis gezocht. Met een zeereservaat dat groter is dan het eiland zelf is Sint-Eustatius (of ‘Statia’, zoals de 3500 eilanders het noemen) een van de mooiste duikbestemmingen in de regio. Het eilandje ligt maar acht kilometer van het populaire Saint Kitts en telt per vierkante kilometer meer onderzeese archeologische vindplaatsen dan enige andere plek in het Caraïbisch gebied, schrijft Julia Eskins in National Geograhic.nl

Te land kan Sint-Eustatius bogen op prachtige natuur. Het vulkanische eiland wordt omringd door grillige rotskusten met stranden van inktzwart zand, die belangrijke broedgebieden voor bedreigde zeeschildpadden vormen. In het zuiden is het Nationale Park Quill-Boven een toevluchtsoord voor zeldzame vogelsoorten, waaronder de roodsnavelkeerkringvogel, en de ideale habitat voor zeventien soorten orchideeën. Het eiland wordt bekroond door de Quill, een uitgedoofde vulkaan in het midden van een netwerk van wandelroutes, waarvan er één naar de beboste krater voert.

We zetten op een rijtje wat reizigers moeten weten over de historische en natuurlijke schatten van dit prachteiland.