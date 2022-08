KRALENDIJK – Van 15 tot en met 30 augustus vindt de zesde gezamenlijke wetenschappelijke expeditie van het Ti Whale An Nou programma voor 2022 plaats in de Caribische Zee.

Ti Whale An Nou betekent “onze eigen kleine walvissen” in het Frans-Caribisch Creools. De expeditie is in Martinique gestart en bestrijkt tijdens deze reis in totaal elf Caribische eilanden.

Het doel van de onderzoeksexpeditie is de verbetering van de instandhouding van walvisachtigen, zoals walvissen, dolfijnen en bruinvissen in de Kleine Antillen.

Het team met deelnemers van het Wereld Natuur Fonds en de Dutch Caribbean Nature Alliance reist van Martinique naar Anguilla en terug, en passeert onderweg Dominica, Guadeloupe, Montserrat, St. Kitts en Nevis, Statia, Saba, St. Maarten, en St. Barths.

Kennis

Met de expeditie wordt kennis verworven over de diversiteit en de verspreiding van de verschillende walvissoorten en hun relatieve aanwezigheid. Ook komt men meer te weten over de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd.

De meeste van deze bedreigingen worden veroorzaakt door menselijke activiteiten en kunnen bestaan uit aanvaringen met schepen, verstrikking in vistuig, jacht, geluidshinder onder water, intimidatie en plasticverontreiniging.

De expeditie zal ook gericht zijn op de verbetering van de capaciteitsopbouw in het Caribisch gebied door de verschillende vertegenwoordigers van de beheersorganisaties voor beschermde gebieden op te leiden in de wetenschap van zeezoogdieren.

Activiteiten

Tijdens de expeditie zullen verschillende activiteiten worden uitgevoerd, zoals akoestische registratie en het volgen van de soorten, visuele surveys en foto-identificatie. Bovendien zullen milieugegevens worden verzameld samen met gegevens over bedreigingen zoals het scheepvaartverkeer.

Dit is de zesde expeditie van dit jaar, en daarbij zijn nu alle eilanden van de Kleine Antillen bestreken. Het Ti Whale An Nou-programma is in 2021 van start gegaan, waardoor dit het tweede jaar op rij is waarin een volledige monitoring van de regio wordt uitgevoerd.

Het belang van deze expeditie is geworteld in het feit dat walvissen een enorme waarde hebben voor het ecosysteem van de planeet. Ze leggen vier keer meer koolstofdioxide vast dan het Amazonewoud en zijn daarom een belangrijk instrument in de strijd tegen de klimaatverandering.

De gegevens die tijdens deze expeditie worden verzameld, zullen bijdragen tot een betere kennis van de manier waarop deze waardevolle zeezoogdieren beter kunnen worden beschermd.