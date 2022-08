Werken met elke dag de zon op je gezicht. En na een drukke dag neem je verfrissende duik in de oceaan. Hoeveel finance managers is dat gegeven denk je? Jij ervaart het als fulltime Manager Finance Luxe Beach Resort in Kralendijk op Bonaire. Bij Delfins Beach Resort bouw jij als pionier mee aan het bedrijf.

De vacature Manager Finance bij Delfins Beach Resort Bonaire in Kralendijk, Bonaire daagt je uit om:

Continu inzicht in en grip op de cijfers te houden. Want ook al staat de gastbeleving binnen het resort op de eerste plaats, de balans tussen kosten en baten moet op orde zijn en blijven. Als Manager Finance zorg jij ervoor dat de cijfers kloppen. Hebben jouw MT-leden vragen over financiën? Jij beantwoordt ze. Want jij bent de collega met de kennis. Blauwe brieven? Ook daar weet jij raad mee. Jij maakt je werk bij Delfins tot een succes door het:

administreren van alle inkomende en uitgaande financiën.

leidinggeven aan de administratieve afdeling.

opstellen van verslagen en begrotingen.

doen van belastingaangiftes.

adviseren van de bedrijfsleiding bij financieel-administratieve vragen en problemen.

mede ontwikkelen en implementeren van een strategisch businessplan.

Delfins Beach Resort Bonaire: jouw nieuwe werkgever?

Delfins staat voor Delfins Beach Resort Bonaire. Het is een groeiend 4-sterren-plus-resort in Kralendijk, Bonaire met 161 logies en diverse geweldige leisure voorzieningen voor hun gasten. Zowel zakelijk als privé. Het ontbreekt de gasten werkelijk aan niets. Daar werken de 100 medewerkers volop aan. Het grote genieten met alle luxe, daar gaan zij voor, daar staan zij voor. Iedere zonnige dag weer.

Het team van Delfins Beach Resort Bonaire is energiek en groeiend. Het resort wordt uitgebreid met minimaal 70 kamers. Het multiculturele karakter blijf je altijd terugvinden, net als de gemoedelijke sfeer die op het hele resort heerst. Iedereen werkt gedreven aan de hoogste gasttevredenheid. Het team gaat vriendelijk met elkaar om en is vooruitstrevend in het behalen van de gestelde doelen. Je krijgt veel vrijheid om je functie vorm te geven.

Deze vacature Manager Finance bij Delfins Beach Resort Bonaire biedt (o.a.):

een brutomaandsalaris van $3.200 tot $4.200 bij een fulltime werkweek.

een bonus gebaseerd op de voorafgesproken KPI’s.

een eenmalige verhuisvergoeding van maximaal $2500 en ondersteuning bij het zoeken van een woning. Ter overbrugging mag je maximaal 6 maanden op het resort wonen.

20 vakantiedagen. Elk werkjaar krijg je er eentje bij, tot 25 maximaal.

een laptop en telefoon van de zaak.

een verblijf op het resort van 1 week voor maximaal 2 personen.

25% korting op food en beverage outlets.

Delfins Beach Resort Bonaire kantoor in Kralendijk, Bonaire: jouw nieuwe werkplek?

Je moet als Manager Finance veel in huis hebben. Een huis dat staat op Bonaire. En dat betekent nogal wat. Je bent een pionier die het avontuur voor lange tijd kan en durft aan te gaan. Want dat is het. Elk moment van de dag. Zon, zee, strand is er altijd in Kralendijk, waar het resort is gehuisvest. Het is aan jezelf om er een stralend verblijf voor jou van te maken. Dat betekent dat we je zo goed mogelijk begeleiden in het zoeken én vinden van een fijn verblijf op Bonaire.

De ideale Manager Finance voor deze vacature bij Delfins Beach Resort Bonaire brengt mee:

een hbo-diploma.

minstens 2 jaar werkervaring als Financial Controller of Manager Finance.

kennis van PMS.

een goede beheersing van het Nederlands, Engels en/of Spaans, zowel geschreven als gesproken.

Solliciteren op deze vacature Manager Finance bij Delfins Beach Resort Bonaire in Kralendijk, Bonaire

