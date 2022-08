KRALENDIJK- De afdeling burgerzaken is met ingang van donderdag niet meer open van 16.00 tot 19.00 uur. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) maakte dat op donderdagmiddag bekend op haar facebookpagina.

Er waren nogal wat burgers die verrast waren door het feit dat de afdeling nu opeens niet meer open was, en onverrichter zaken voor een dichte deur kwamen te staan. “Ik begrijp het niet meer”, aldus een burger die op de deur moest lezen dat de avondopening alweer van de baan was.

Extra uren

De extra uren bij de afdeling waren ingevoerd om de ingelopen achterstand in te kunnen halen. Dat is maar ten dele gelukt. Mensen die op dit moment een afspraak maken, kunnen in oktober pas terecht voor een nieuw rijbewijs, een nieuw identiteitsbewijs of een nieuw paspoort.