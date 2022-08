KRALENDIJK- Bonaire heeft een zogenaamd memorandum of understanding getekend met cruisemaatschaap Royal Caribbean Group.

De overeenkomst heeft volgens toerisme-gedeputeerde Hennyson Thielman als doel om het cruisetoerisme dichter bij de bevolking van Bonaire te brengen.

“Samen met TCB hebben we een programma samengesteld voor Royal Caribbean Group, om het eiland te verkennen en te kunnen laten zien wat Bonaire haar bezoekers te bieden heeft. Tevens hebben we interessante mogelijkheden onderzocht die beide partijen ten goede kunnen komen”, aldus Thielman.

Tevreden

Melissa Morales, vertegenwoordiger van Royal Caribbean Group, is tevreden over het bezoek en verheugt zich op een zeer vruchtbare samenwerking met Bonaire. “We kijken ernaar uit om ons samenwerkingsverband te versterken. We gaan werken aan diversificatie van de excursies en aan productontwikkeling en hopen bij te kunnen dragen aan de educatie”.

Ook gaat de cruisemaatschappij onderzoek doen naar de ervaringen van toeristen en zullen er bewustwordingsprogramma’s worden gecreëerd om de Bonaire Bond onder de aandacht te brengen.