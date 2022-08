In verband met verdere uitbreiding van onze scheepvaart activiteiten is Horizon Logistics Curaçao op BONAIRE op korte termijn op zoek naar: OPERATIONS MEDEWERKERS (M/V) voor het in- en uitklaren van schepen en behartigen van alle scheepsbelangen.

Functie-eisen:

Minimaal HAVO

Eigen vervoer en telefoon

Zelfstandig en accuraat kunnen werken

Goede contactuele eigenschappen en nauwkeurigheid

Vaardigheid in het Engels, Spaans en Nederlands

Communicatieve vaardigheden

Wij bieden goede primaire en secundaire voorwaarden.

Een antecedenten onderzoek en medische test maken deel uit van de selectie procedure.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae en foto kunt u tot 29 augustus 2022 sturen naar email: [email protected]

