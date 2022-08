KRALENDIJK- Op dinsdagmiddag is in het Plaza Resort Bonaire de Mediaweek BES van start gegaan.

In de eerste bijeenkomst kregen medewerkers van de pers op het eiland een terugkoppeling van resultaten van de enquete die werd gehouden onder medewerkers van de lokale pers. Naar aanleiding van de bevindingen werd onder begeleiding van Renske Pin van RE-Quest consultancy gediscussieerd over uitkomsten en over uitdagingen van de pers in brede zin.

De aanwezige leden van de pers meenden voor het overgrote deel dat de situatie van de pers op het eiland zich moeilijk liet vergelijken met de situatie op buureiland Curaçao. Hoewel er overeenkomsten zijn, zijn er ook grote verschillen. Het is een wens van de lokale pers dat versterking van de lokale media, ook echt gericht is op de situatie van het eiland.

Pressure Cooker

Op dinsdagmiddag werd ook uitleg gegeven over de zogenaamde Media Pressure Cooker die komende weekeinde van start gaat. Daar zullen diverse media samen werken aan een audiovisueel product dat na het weekend wordt gepresenteerd. Ook staan er deze week nog diverse activiteiten op het programma, waaronder een brede discussie over de rol van de media op de BES Eilanden.