KRALENDIJK- MBO Bonaire krijgt met ingang van het nieuwe schooljaar een tweekoppige directie, bestaande uit Liset de Keijzer en Lianne Dam.

Dat maakt het College van Bestuur van SGB bekend. Lianne Dam is een nieuwe naam in de directie van MBO Bonaire, maar geen onbekende in het onderwijs. Dam heeft in de 12 jaar dat ze op Bonaire woont, gewerkt als teamleider bij Fundashon Forma en als medewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij MBO Bonaire.

De afgelopen vijf jaren maakte ze deel uit van het MT en is zodoende goed bekend met alle ontwikkelingen en plannen.

Liset de Keijzer was de afgelopen vijf jaren unit-directeur bij MBO Bonaire en heeft de school, samen met haar team, naar een hoger niveau gebracht. Enkele maanden geleden kondigde ze haar vertrek aan. Ze gaat werken als programmadirecteur bij ROC Mondriaan in Den Haag.

In goed overleg met ROC Mondriaan, gaat zij deze functie combineren met haar rol als unit-directeur bij MBO Bonaire. Dit doet zij twee dagen per week, voornamelijk op afstand. Iedere twee maanden vliegt ze naar Bonaire om voldoende raakvlak met de werkvloer te houden. Dam vervult de functie op locatie vier dagen per week.

Blij

Beiden zijn erg blij dat ROC Mondriaan en het College van Bestuur van SGB deze oplossing mogelijk heeft gemaakt. Ze zien met veel vertrouwen aankomend schooljaar tegemoet. Dam blikt al voorzichtig vooruit: “We zetten alle ontwikkelingen en lijnen voort die we afgelopen jaren hebben uitgezet. Ook gaan we aankomend jaar veel aandacht besteden aan BBL-opleidingen.” De Keijzer vult aan: “We hebben een hoop ambities en veel zin in deze nieuwe samenwerking.”