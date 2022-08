KRALENDIJK- vanaf 1 september 2022 is het voor iedere gebruiker noodzakelijk om de 2-Factor Authenticatie van zijn/haar MijnCN account te activeren.

Volgens RCN is het zo dat gebruikers met zijn MijnCN account overheidszaken kan ondertekenen, waardoor veiligheid belangrijk is. Gegevens worden daarom op meerdere manieren beveiligd. Cybersecurity is wereldwijd een steeds belangrijker aandachtpunt geworden.

Gebruikers die de 2-Factor authenticatie voor zaken van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben geactiveerd, hoeven dat niet opnieuw te voor de zaken van Belastingdienst CN te doen.

Gebruikers kunnen voor meer informatie over of hulp bij het activeren van de 2-Factor Authenticatie van je MijnCN inloggenop www.mijncn.nl/inloggen. Hier is een uitgebreid stappenplan en een instructievideo te bekijken.

Online regelen

MijnCN werd in januari 2021 gelanceerd. MijnCN is het online platform voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland. Inwoners en bedrijven kunnen hiermee hun zaken online regelen bij de aangesloten diensten. De Belastingdienst CN was de eerste dienst op het platform, waarop nu aangiftes Inkomstenbelasting, ABB en Loonheffing kunnen worden gedaan.

Ook Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt al diensten met 2-Factor Authenticatie aan op het platform.