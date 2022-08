KRALENDIJK – Na een eerste, succesvolle excursie van Klub di Koki di Boneiru, de club voor professionele koks op het eiland, volgt nu een nieuwe excursie. Deze excursie betreft een bezoek aan Bonaire Dailyfresh Aquaponics en zal op 2 september aanstaande plaatsvinden.

De koksclub, die in juni dit jaar opgericht is, brengt eens per zes weken professionele koks op Bonaire samen. De bijeenkomsten bestaan uit verschillende activiteiten. Denk daarbij aan workshops, een diner in een nieuw restaurant of een bezoek aan een horeca gerelateerd bedrijf, waar de koks een rondleiding krijgen. Het doel van Klub di Koki di Boneiru is om contacten tussen de koks te verbeteren en kennis te verbreden.

Zo werd vorige maand door de club een bezoek gebracht aan Fresh Supplier Bonaire. Naast een presentatie van het bedrijf, het assortiment en het bestelsysteem was er een rondleiding door de bakkerij en slagerij van Fresh Supplier Bonaire. Ook de koelingen, vriescel en het magazijn werden niet overgeslagen tijdens het bezoek. Na de rondleiding was er tijd om verschillende gerechten te proeven die door twee koks van de club werden bereid.

De komende excursie, op 2 september aanstaande, staat in het teken van een bezoek aan Bonaire DailyFresh Aquaponics. De leden van de koksclub krijgen een rondleiding bij het bedrijf dat zowel diverse soorten groente als vis kweekt. Tijdens de excursie is er de mogelijkheid om de producten te proeven. Wil jij, als professionele kok op Bonaire, deelnemen aan deze excursie, neem dan contact op via [email protected]. Aanmelden kan nog tot 29 augustus aanstaande.