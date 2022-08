KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met Guardian Group Fatum (GGF) om gezamenlijk een educatief initiatief te lanceren voor de Bonairiaanse gemeenschap getiteld ‘The Bonaire Tourism Scholarship Program’. Het programma is ontwikkeld door TCB in samenwerking met Guardian Group Fatum.

Het Bonaire Tourism Scholarship Program is gericht op individuele professionele ontwikkelingscursussen en voltijdse academische cursussen op alle gebieden van Hospitality en Toerisme Management voor Associate (MBO), Bachelor en Masters programma’s. De studiebeurs stelt elke studenten en niet-studenten in staat om hun educatieve en professionele doelstellingen te bereiken en hun dromen te realiseren. Bovendien stelt het studiebeursprogramma deelnemers in staat om gebruik te maken van de mogelijkheden om hun professionele ontwikkeling voort te zetten. Deze studiebeurs is ook een effectief middel om de werving van gekwalificeerde lokale mensen te verbeteren en het behoud en de professionele groei in de toeristische sector van Bonaire te stimuleren.

TCB-directeur Miles Mercera: “Studiebeurzen bieden mensen de mogelijkheid om een opleiding te volgen of hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Onze soms beperkte financiële middelen als jonge professionals mogen ons er niet van weerhouden ons potentieel te bereiken, daarom ben ik persoonlijk van mening dat dit programma nieuwe kansen zal openen voor jongeren zoals ik, die op 15-jarige leeftijd begon met werken in een van de meest dynamische industrieën van de wereld zonder de financiële middelen, maar met de juiste instelling en passie om door te zetten. Het is onze topprioriteit om het toerisme en de economische mogelijkheden ervan voor iedereen toegankelijk te maken. In een steeds veranderende wereld moeten we ernaar streven om ervoor te zorgen dat we onderwijs zien als het paspoort naar de toekomst, want morgen behoort toe aan degenen die zich er vandaag op voorbereiden.”

TCB zal in samenwerking met Guardian Group Fatum individuele studiebeurzen toekennen aan minimaal 10 deelnemers per academisch jaar. De studiebeurs financiert tot $3000 per academisch jaar, afhankelijk van het type programma dat wordt gekozen en de deelnemers zullen dit in het eerste jaar van hun studie ontvangen. De studiebeurzen worden alleen toegekend voor collegegeld en het geld wordt rechtstreeks aan de universiteit of hogeschool betaald. Deze studiebeurs is geen volledige collegegeldbeurs, dus de deelnemers moeten elk jaar opnieuw een aanvraag indienen om de studiebeurs toegekend te krijgen.

De directeur van Guardian Group Fatum, Diego Frankel, beaamt: “Jonge professionals hebben de toekomst, met dit studiebeursprogramma wil Guardian Group bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze toeristische sector. Door nu te helpen met het bieden van gelijke kansen.