KRALENDIJK- Aanstaande dinsdag is er voor mediawerknemers de presentatie van de resultaten van de Media Workers Survey, die vorig jaar werd uitgevoerd en de daarop gebaseerde aanbevelingen, met aansluitend een interactieve sessie over mediaontwikkeling op onze eilanden.

Tijdens de bijeenkomst in het Plaza Resort worden de gegevens van de enquete gepresenteerd, wordt er gesproken over het stimuleringsfonds voor de journalistiek en is er ruimte voor de betrokkenen om van gedachten te wisselen met elkaar.

Media Pressure Cooker

Komende weekend is er een interactieve workshop voor de lokale pers van de BES-eilanden. Onder de naam Media Pressure Cooker zullen leden van de pers samen een opdracht uitvoeren en presenteren.