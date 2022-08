KRALENDIJK- Fractieleider van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) wil het punt van dierenwelzijn weer hoger op de agenda hebben. Tjin Asjoe maakt zijn opmerkingen naar aanleiding van het nieuws vorige week dat een hond met een knuppel werd doodgeslagen.

“De mishandeling en verwaarlozing van honden op Bonaire is nog steeds een probleem. Vorige week zijn wij allemaal geschrokken van het nieuws dat een hond op brute wijze is geslagen met een knuppel en vervolgens is overleden. Ik ben een grote liefhebber van honden dus dit soort nieuws komt hard binnen. Maar dit geldt niet alleen voor mij. Onze gemeenschap vindt het verschrikkelijk om keer op keer te horen over de mishandeling van honden op het eiland”.

Overigens merkt Tjin Asjoe op dat het probleem twee kanten kent: Er zijn ook steeds meer bijtincidenten op het eiland. “Het probleem is dat mishandelde of slecht opgevoede honden ook sociaal afwijkend en onwenselijk gedrag vertonen”, aldus Tjin Asjoe. De MPB partijleider wijst op de schade voor zowel slachtoffers van bijtindicenten, maar ook op de schade bij bijvoorbeeld geitenhouders op het eiland.

Oplossing

Volgens Tjin Asjoe ligt de de oplossing in de manier waarop met honden wordt omgegaan. “Het zijn onze voornaamste gezelschapsdieren en zij maken deel uit van ons dagelijks leven. Dat vraagt van elke hondeneigenaar ook verantwoordelijkheidsbesef. Elke eigenaar is verantwoordelijk voor de opvoeding van zijn of haar hond. Elke eigenaar moet ook zorgen dat zijn of haar hond niet zonder toezicht buiten het eigen erf losloopt. Elke eigenaar moet bereid zijn om maatregelen te nemen wanneer het gedrag van zijn of haar honden daartoe aanleiding geeft”, vindt de politicus.

Hoewel dierenwelzijn al op voorkwam in het verkiezingsprograma van 2019, wil Tjin Asjoe hernieuwde aandacht voor het onderwerp. Om deze reden diende hij samen met collega raadslid Bernabela (UPB) in februari 2021 een motie in met concrete aanbevelingan als het gaat om dierenwelzijn. “Zowel dierenmishandeling als bijtincidenten moeten stoppen”.

Handhaving en vervolging

Tjin Asjoe wijst er op dat ook handhaving van belang is. “Het gebrek aan handhaving op dierenmishandeling en agressieve honden is een terugkerende klacht uit de samenleving. Het wordt als ontoereikend gezien. Ik ben het daarmee eens”. Hoewel de politiek op basis van de Hondenverordening Bonaire 1997 loslopende agressieve honden vangen, lijkt het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) over te weinig capaciteit om prioriteit te geven aan het handhaven van de ‘hondenproblematiek’.

Tjin Asjoe merkt ook op dat ook de gezaghebber handhavend op kan treden en wijst daarnaast op het feit dat het Wetboek van strafrecht BES de mogelijkheid om verwaarlozing en mishandeling te vervolgen als misdrijf en te bestraffen.

“Ik roep onze ‘veiligheidsdriehoek’ op, bestaande uit de gezaghebber, de politie en het OM, om actiever op te gaan treden en de onderwerpen bijtincidenten en dierenmishandeling de prioriteit te geven dat het verdient. Als fractieleider zie ik het als prioriteit van de MBP om aandacht te blijven vragen voor beide onderwerpen, zowel binnen als buiten de Eilandsraad. Daarvoor zal ik de samenwerking blijven opzoeken met alle betrokken partijen en dierenliefhebbers op Bonaire”, aldus Tjin Asjoe.