KRALENDIJK- Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft onlangs het jaarverslag aangeboden aan de gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna.

Het thema voor dit jaar is ‘Retrospectus pro futuro’; terugblikkend voor de toekomst. Het jaarverslag inclusief jaarrekening zijn ook in digitale vorm beschikbaar. Men kan via een telefoon of tablet de QR-code scannen om de documenten te kunnen lezen.

Gezaghebber Rijna was erg onder de indruk hiervan: “Het is in het digitale tijdperk waarin we leven steeds belangrijker om met de tijd mee te gaan. Daarnaast is deze oplossing ook veel beter voor het milieu.”