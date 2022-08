Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam, St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Havenmeester (vac. 15–2022) Unit manager B – Directie Transport

Het Openbaar Lichaam St. Eustatius heeft de koers uitgezet om het eiland meer zelfvoorzienend te maken, door diversificatie van de lokale economie. De zeehaven speelt een cruciale rol in deze strategie. In de verdere ontwikkeling en binnen de visie van het eiland is de uitdaging om de opbrengsten van de haven te vergroten. De zeehaven is gebonden aan strenge regelgeving en dienst zich aan de internationale regelgeving te houden.

De havenmeester is verantwoordelijk voor d e operationeel aansturing van de unit. Hij of zij is belast met de leiding, toezicht op de controle en naleving van de wet- en regelgeving op de scheepvaart en maritiem zaken, tevens zorgt hij voor het innen en afdragen van de loodslip en havengelden almede de zorg voor het jaarverslag en de begroting van de haven. De havenmeester werkt zowel van achter een bureau als buiten in het havengebied en houdt toezicht op de bewegingen van alle vaartuigen in de haven, binnenwateren en territoriale wateren van St. Eustatius. De taken zijn niet alleen beperkt tot veiligheid en toezicht, andere taken die bij de havenmeester horen is het nauw samen met de commercial manager aan het verder commercialiseren van de haven.

Hoofdtaken functie:

De Havenmeester neemt beslissingen over de toepassing van de wet- en regelgeving, de aanpak van het havenbeheer en toezicht op openbare orde en veiligheid;

Adviseert de overheid over beslissingen ten aanzien van haveninspectie, beloodsing en veiligheidszaken;

Geeft leiding aan de havendienst door het coördineren, plannen en verzorgen van de afstemming van de werkzaamheden;

Toezicht houden op het dienstverlening in de haven in de (haven)gebouwen;

Toezicht geven aan de naleving van het wet- en regelgeving, havenreglement, binnenvaartverordening, alsmede de economisch en maritieme beleidskaders van het openbaar lichaam Sint-Eustatius;

Draagt zorg voor afgifte van vaarbewijzen en bewijzen van bekwaamheid en heeft bevoegdheid om bewijzen van bekwaamheid in te trekken.

Vereisten:

Hbo-opleiding op nautisch gebied (Hogere zeevaartschool – Maritiem officier);

Minimaal 3-5 jaar management ervaring in gelijke functie;

Communicatief vaardig in het Nederlands en Engels;

Kennis van de (internationale) wet- en regelgeving op scheepvaart en maritiem gebied;

Kennis van navigatie en communicatieprocedures (VHF).

Specifieke vereisten:

Brede of gespecialiseerde kennis op maritiem en nautisch gebied van beloodsing en havenverkeer / wet- regelgeving in maritiem gebied;

Incidenten & calamiteiten ‘handling’ (o.a. STCW certificaten);

Nautische wet- & regelgeving (o.a. ex Nautop certificaten);

Technische scheepskennis (o.a. MAROFF / STCW certificaten, OST DOC Maritiem);

Veiligheid (o.a. STCW, EHBO inclusief reanimatie | bedrijfshulpverlening);

Inzicht in het gebruik van zeekaarten en nautische instrumenten;

Vaardigheid in het geven van nautisch advies, in het beloodsen van schepen, in het analyseren en aanwijzen van ligplaatsen.

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 11 minimaal $ 3,698.00 tot maximaal $ 4,809.48 bruto

Solliciteren:

Wilt u solliciteren op de functie van Havenmeester bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag je CV en motivatie vóór 2 september 2022.



Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten. Een assessment kan onderdeel vormen van het selectieproces.



U kunt uw brief richten aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius T.a.v. Mw. Francisca GibbsUnit manager Interne Dienstverlening [email protected]

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met Commercieel manager Transport, dhr. Vishal Oedjaghir. Email: [email protected] Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie.

Tel: + (599) 318-2931

Tel: + (599) 318-3391

Email: [email protected]

