KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) meldt dat in de maand juli in totaal 12482 verblijfsbezoekers het eiland hebben bezocht.

De Europese markt presteerde beter dan alle andere geregistreerde marktaantallen van bezoekers. Bonaire verwelkomde in juli in totaal 6801 (55%) Nederlandse bezoekers en in totaal 2976 (24%) bezoekers uit Noord-Amerika.

De gemiddelde verblijfsduur voor de Nederlandse marker is 14 nachten en 7 nachten voor de Amerikaanse markt. Bovendien varieert de dominante leeftijdsgroep van al onze bezoekers tussen 46 en 65 jaar. Voor de maand juli 2022 verwelkomde Bonaire 2 cruiseschepen met in totaal 8001 passagiers.

Meer informatie over de statistieken kan worden gevonden op www.bonaireisland.com of door contact op te nemen met de TCB via [email protected].