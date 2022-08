KRALENDIJK – Fundashon Mariadal meldt dat binnen de zorginstelling enkele gevallen van Covid en buikgriep bekend zijn. Daarom kondigt de zorginstelling maatregelen af voor bezoekers van zowel het ziekenhuis als het Kas di Kuido.

Voor bezoekers gelden vanaf vandaag de volgende maatregelen:

• Alle bezoekers zijn verplicht om een mondneusmasker te dragen. Deze mondneusmasker worden door Mariadal beschikbaar gesteld. Mondneusmasker die bezoekers zelf meenemen mogen niet worden gebruikt.

• Goede handhygiëne is belangrijk, dus de handen blijven desinfecteren.

• Als een persoon koorts heeft, luchtwegklachten of een buikgriep dan mag deze niet op bezoek komen in het ziekenhuis of het Kas di Kuido.

Uiteraard heeft Fundashon Mariadal ook voor de medewerkers de nodige maatregelen afgekondigd en ziet erop toe dat deze worden nageleefd. COVID is nog niet weg en zal nog lang onder ons blijven. Mariadal vraagt iedereen daarom met klem om de maatregelen zorgvuldig toe te passen.