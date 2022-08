Vacature uitvoerend projectmanager: 32 uur

Vanwege een groeiend team zijn wij per direct opzoek naar een uitvoerend projectmanager voor 32 uur per week.

Over BonBèrdè

BonBèrdè is een bedrijf actief binnen de natuursector van Bonaire. BonBèrdè voert verschillende projecten uit waarbij het zowel het advies als de uitvoering verzorgt. We zijn een klein bedrijf waarbij passie voor de natuur voorop staat. De projecten waar we ons mee bezig houden hebben vooral te maken met natuurherstel. Bij de meeste projecten is de eerste stap het maken van de omheining om grazers buiten de natuurgebieden te houden.

Dit ga je doen als uitvoerend projectmanager

Elke dag begint met een korte teamvergadering om de planning van de dag te bespreken. Jij gaat daarna met het team het veld in om samen met 2 à 3 medewerkers aan een van de projecten te werken. Je bent verantwoordelijk voor de tijdsplanning, het aansturen van de medewerkers en het materiaal. Wat vinden wij belangrijk?

Je bent een echte aanpakker

Passie voor natuur

Empathisch vermogen

Proactieve houding

Oplossingsgericht

Feedback kunnen ontvangen en geven

Leiding kunnen geven en ontvangen

HBO denk- en werkniveau

Lichamelijk sterk en conditie op peil

Nieuwsgierig geworden? Stuur dan je cv en korte motivatiebrief naar [email protected] Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen via de mail.

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden en kansen binnen ons bedrijf.

