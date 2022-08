De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is de wettelijke organisatie die de belangen van het bedrijfsleven op Bonaire vertegenwoordigt. Ondernemers kunnen met hun vragen over zaken doen bij de KvK terecht. De KvK biedt deskundige ondersteuning en informatie aan ondernemers (en toekomstige ondernemers) over alle aspecten van het ondernemerschap.



Tevens geeft de KvK gevraagd en ongevraagd advies aan overheden over onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers op Bonaire en beheert het Handelsregister, waarin alle bedrijven en instellingen staan geregistreerd. Als zelfstandig bestuursorgaan dient de Kamer van Koophandel te voldoen aan een wettelijke financiële verantwoordingscyclus.

Voor de financiële administratie zijn wij per direct op zoek naar een fulltime: Financieel Medewerker (m/v)

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van zowel interne als externe klanten m.b.t de financiële administratie;

Verwerkt boekhoudkundige gegevens zodanig dat de crediteuren- en debiteurenadministratie actueel en volledig zijn;

Verzorgt op adequate wijze de facturatie en verwerking van betalingen (in- en uitgaand);

Bewaakt de tussenrekeningen en doet de nodige financiële controles;

Bewaakt op zelfstandige wijze de voortgang van de processen binnen de financieel administratieve afdeling en doet maandafsluitingen;

Stelt betrouwbare tussentijdse interne en externe financiële rapportages (inclusief de jaarrekening) op en verzorgt op nauwkeurige wijze alle fiscale aangiftes conform de geldende wet- en regelgeving(en);

Assisteert bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en bewaakt mede de realisatie van de bedrijfskostenbegroting en de realisatie van de liquiditeitsbegroting;

Is het aanspreekpunt voor de auditors en is verantwoordelijk voor een goed en soepel verloop van de jaarlijkse audit, inclusief het oplossen van eventuele verbeterpunten die uit de audit voortvloeien;

Signaleert mogelijke verbeterpunten op financieel administratief gebied en brengt schriftelijk advies uit hierover aan de directie.

Wat bieden wij aan?

Een interessante en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheden;

Ruimte voor ideeën en verbeteringen in de werkzaamheden;

Onderdeel uitmaken van een kleine en dynamische organisatie in ontwikkeling;

Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij?

Minimaal HBO werk- en denkniveau in financiële richting;

Minimaal 3 jaar werkervaring (in vergelijkbare functie);

Ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen en gereedmaken van audit dossiers;

Goede mondelinge en schriftelijke (uitdrukkings-)vaardigheden in het Nederlands en Papiaments;

Computerkennis en -beheersing (o.a. Quickbooks, Microsoft Office Excel en CRM-applicaties);

Accuratesse en analytisch vermogen is een must voor deze functie (kan gestructureerd werken);

Goede planmatige en zelfstandige werkstijl;

Initiatiefrijke en flexibele persoonlijkheid;

Discreet en integer;

Teamgericht en communicatief in een klein teamverband;

Oplossings- en resultaatgericht.

Solliciteer direct door je CV en motivatiebrief te sturen naar [email protected] t.a.v. Cherethy Kirindongo. Sluitingsdatum van de vacature is 20 augustus 2022. Kijk voor meer informatie over de Kamer van Koophandel Bonaire op de website (www.bonairechamber.com) of de Facebook-pagina van Bonaire Chamber of Commerce and Industry.

