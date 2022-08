KRALENDIJK- Hoewel van een instantie als de Wereldbank wellicht zou mogen worden verwacht dat enquêtes en onderzoeken van het allerhoogste kwaliteit zijn, komt in het geval van het onderzoek naar de gewenste ontwikkeling van het eiland bedrogen uit.

Vooral in het Nederlands zijn sommige vragen in de enquête, die in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wordt uitgevoerd, totaal onleesbaar. Andere vragen lijken opties te bevatten die als de spreekwoordelijke tang op een varken slaan.

“Geef aan hoe belangrijk het is om nieuwe vastgoedontwikkeling die niet wordt gebouwd om te voorzien in de behoefte aan huisvesting van huidige bewoners voor u persoonlijk te minimaliseren om uw kwaliteit van leven te verbeteren en beoordeel hoe goed Bonaire het doet om deze acties te realiseren”, leest onder meer een totaal onbegrijpelijke vraag 2.8.

‘Altijd’

Wie daar nog niet door in de war is gebracht is, wordt dat wel door de zogenaamde demografische vragen. Wie aangeeft niet op Bonaire te zijn geboren, kan in een vervolgvraag aangeven waar men dan wel is geboren. Naast de opties Aruba, Curaçao, St. Maarten en St. Eustatius staat de uiterst curieuze optie ‘Altijd’, vóór de optie ‘Elders in het Caribisch gebied’.

Het is zowel voor het bestuurscollege als de bevolking te hopen dat de kwaliteit van de vragen in het Nederlands niet representatief is voor de kwaliteit van het gehele onderzoek of haar uitkomsten.