Bonaire staat bekend als ‘Divers Paradise’ en dat is niet voor niets! De onderwaterwereld is prachtig. Duikers van over de hele wereld komen speciaal naar Bonaire om hier te genieten van alle moois onder water. Met meer dan honderd duikstekken rond Bonaire en Klein Bonaire raak je hier dan ook niet snel uitgekeken. Combineer dat met een heerlijk klimaat en warm zeewater en je hebt de perfecte ingrediënten voor een heerlijke duik- en/of snorkelvakantie op Bonaire. In deze serie nemen we je mee langs onze favoriete plekken om te duiken en te snorkelen op Bonaire. Deze keer beschrijven we duikstek Tolo of Ol’Blue.

Duikstek 13: Tolo vind je in het noorden van het eiland aan de toeristenweg (Queen’s Highway) richting het Gotomeer, vlak na de bekende duik- en snorkelplek 1000 Steps. Tolo wordt ook wel Ol’Blue genoemd omdat het water hier een prachtige blauwe kleur heeft. De duikstek bestaat uit een ondiepe baai met een koraalstrand. De duikstek beschikt over een ruime parkeerplaats. Vergeet niet de handrem te gebruiken wanneer je hier parkeert, je zult niet de eerste zijn waarvan de auto in het water is gerold.

Duiker bij Tolo – foto Sander Engelbertink

Rond Tolo is meestal weinig tot een matige stroming. De boei ligt op een plek waar het zo’n vijf meter diep is, aan de rechterkant van de baai. Het brede plateau, met prachtige koralen, loopt tot ongeveer tien meter diepte. Dit maakt het een zeer geschikte plek voor beginnende duikers. Ook snorkelaars kunnen zich hier prima vermaken. Met name in het ondiepe gedeelte, boven de zandbodem en de koralen die vanaf een diepte van vijf meter groeien. Vanaf zo’n tien meter diepte volgt een steile rifwand naar een diepte van ongeveer achttien meter, waarna je op een volgend, langzaam aflopend plateau komt. Daarna volgt er nog een wand tot een diepte van 36 meter.

Te water gaan bij Tolo is redelijk eenvoudig wanneer de zee kalm is, hoewel waterschoenen van pas komen. Vanaf de ruime parkeerplaats bij deze duikstek loop je naar de rechterkant (westkant) van de baai. Om bij het water te komen maak je een flinke afstap, via de doorgang in de rotsen, naar het strand. Eenmaal in het water loopt de zeebodem regelmatig af naar beneden. Let op, wanneer de zee onrustig is kunnen bij deze duikstek (hoge) golven ontstaan. Te water gaan is dan een behoorlijke uitdaging, kies eventueel voor een andere duikstek.

In het eerste gedeelte, op de zandbodem, vind je al verschillende formaties met harde koralen, waaronder vuurkoraal. Wat dieper, rond vijf meter, zie je ook vele soorten zachte koralen, waaronder grote waaierkoralen en sponzen. Tussen en boven de koralen zie je scholen met diverse soorten vissen.

Rock Beauty bij Tolo – foto Sander Engelbertink

Wil jij ook duiken of snorkelen op Bonaire?

Naast dat Bonaire heel veel verschillende duik- en snorkelstekken heeft voor alle niveaus kun je de meeste stekken gewoon vanaf de kant bereiken. Duikers en snorkelaars zijn daardoor niet afhankelijk van boten, je kunt duiken en snorkelen wanneer en waar je maar wilt. De duikstekken zijn eenvoudig te herkennen aan de gele stenen met de naam van de duikstek erop. Je ziet ze overal aan de kant van de weg liggen. Daarnaast zijn er vele duikscholen op het eiland aanwezig. Zij verzorgen, naast de verhuur van duikmateriaal, ook duikcursussen.

Hotels springen graag in op de populariteit van Bonaire als duikbestemming. Op het eiland vind je meerdere hotels met eigen duikschool op het terrein. Vaak liggen deze hotels en resorts direct aan zee, zodat je meteen het water in kunt om te snorkelen of te duiken. Mocht je nog nooit gedoken hebben, dan is het een mooie gelegenheid om eens een proefduik te maken. Ook hebben de meeste duikscholen een winkel waar je snorkel- en duikuitrusting kunt aanschaffen of huren.

Tip: laat geen waardevolle spullen achter wanneer je jouw auto parkeert bij één van de duikstekken op het eiland. Helaas wordt er regelmatig ingebroken in geparkeerde auto’s van snorkelaars en duikers. Laat waardevolle spullen (denk aan telefoons, camera’s, paspoorten, geld enz.) achter in je accommodatie of neem ze mee het water in. Koop bijvoorbeeld zo’n handige koker bij één van de duikshops waar je je autosleutels, pasjes en geld in kunt opbergen tijdens het zwemmen of duiken. Eventueel kun je de deuren van de auto van slot laten en ramen geopend houden om schade aan jouw auto bij een eventuele inbraak te voorkomen.

Koraaltuin bij Tolo – foto Sander Engelbertink

STINAPA nature fee snorkelaars en duikers op Bonaire

De zee rondom Bonaire is een beschermd gebied, het Bonaire National Marine Park. Wil je gebruik maken van de zee, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om de ‘nature fee’ te betalen. Voor snorkelaars volstaat de ‘nature fee’ van 25 USD per persoon. Duikers betalen 45 USD per persoon. Je kunt de ‘nature fee’ eenvoudig online betalen op de website van STINAPA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het natuurbehoud en onderhoud aan de natuur op Bonaire.

Na betaling van de ‘nature fee’ ontvang je je e-ticket per e-mail. Het e-ticket is een kalenderjaar geldig. Je kunt het e-ticket printen maar ook opslaan in je telefoon. Regel de ‘nature fee’ alvast voor vertrek naar Bonaire. Meer informatie over de ‘nature fee’.

Heb jij ook zin om te snorkelen of duiken bij Tolo of Ol’Blue op Bonaire? Wacht niet te lang en boek vandaag nog een prachtige vakantie naar Bonaire!

Dit artikel bevat affiliatelinks

Lees ook: