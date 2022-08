Met de vangst van bijna 2.900 kilo aan drugs vannacht komt het totaal van het aantal drugsonderscheppingen op bijna 8.500 kilo. Het gaat om zowel marihuana als cocaïne. De grote partij drugs vannacht werd tijdens twee onderscheppingen op één vaart door personeel van het stationsschip de Groningen verricht.

Dit keer speelde de eerste vangst zich af in de vroege ochtend van 10 augustus. De Groningen kwam in actie op aanwijzing van het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht. Met de snelle onderscheppingsboten werd vervolgens een verdacht vaartuig gestopt. De vijf verdachten bleken hun illegale waar overboord te hebben gegooid, maar die kon uit het water worden gevist. Het betrof bijna 550 kilo drugs, waarvan honderd kilo marihuana en 450 kilo cocaïne. De verdachten zijn aan boord van de Groningen gebracht.

De eerste vangst was nog niet afgewikkeld, of de Groningen kreeg weer een melding van het Maritiem Operatie Centrum dat er twee andere verdachte boten in de buurt voeren. De twee verdachte go-fasts werden door de Groningen gespot. Die lagen op dat moment naast elkaar voor een tankstop, een go-fast bleek volgeladen met tonnen gevuld met brandstof.

Toen de verdachten doorkregen dat de Groningen op hen af kwam, dumpten zij hun waar in één van de boten en gingen er in de andere vandoor. Opnieuw zetten de snelle speedboten van Defensie de achtervolging in, terwijl de bemanning van de Groningen zich over de gedumpte waar ontfermde. Omdat de verdachten niet reageerden op stoptekens en waarschuwingsschoten, schoot de bemanning van Defensie de buitenboordmotor van de go-fast aan flarden.

In totaal zijn dertien verdachten naar de Groningen overgebracht. Zij zijn met de 2.300 kilo cocaïne en de 550 kilo drugs van de eerste case overgedragen aan de politie van Bonaire.