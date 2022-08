Vacature Wetgevingsjurist (2x)

Startdatum functie: 1 november 2022

Sluitingsdatum: 29 augustus 2022

Introductietekst

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) is belast met de ondersteuning van de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. De afdeling is daarmee een spil in het web en ziet er op toe dat binnen het openbaar lichaam conform wet- en regelgeving wordt gehandeld. De afdeling is daardoor betrokken bij een groot scala van vraagstukken en of onderwerpen. De dynamiek binnen de afdeling is dan ook groot. Momenteel zijn we ter versterking van het team op zoek naar twee Wetgevingsjuristen.

Functie: Wetgevingsjurist

Aanstelling (uren): 36 uren

Locatie: J.A. Abraham Boulevard 27

Wat ga je doen?

Je wordt belast met het ontwerpen van complexe wet- en regelgeving. Je verricht daarvoor juridisch onderzoek, bestudeert en analyseert Nederlandse en Rijks wet- en regelgeving, BES regelgeving, verdragen en zo nodig jurisprudentie. Je levert vanuit wetstechnische, juridische en of bestuurlijke invalshoek een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en adviseert de organisatie en het bestuurscollege dien aangaande. Je treedt op als adviseur van de bestuurders bij de behandeling van ontwerp regelgeving in de eilandsraad, licht standpunten toe en bewaakt de consistentie tussen diverse onderwerpen. Ook toets je beleidsvoornemens aan de bestaande regelgeving. Daarnaast neem je deel aan projecten of geeft daar leiding aan.

Wat zijn de eisen?

Je bent in het bezit van een WO rechten diploma met afgeronde opleiding, bij voorkeur van de academie voor wetgeving. Je beschikt over diepgaande kennis van het (Caribisch) Nederlandse staats- en bestuursrecht en wetgevingsprocedures. Je hebt inzicht in de politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen het OLB en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocedures. Je beschikt over vaardigheid m.b.t. het inhoudelijk afstemmen van advies- en beleidsnota’s, het opstellen en uitdragen van juridische beleidsadviezen en het verwoorden van in te nemen standpunten. Daarnaast ben je betrouwbaar, discreet, efficiënt, geordend (planmatig) samenwerkings- en klantgericht en beschik je over verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat wij jou bieden?

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $3.457,- (aanloopschaal 11) en maximaal $5.728,- (functieschaal 13).

Wat is ook belangrijk om te weten?

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Een verklaring omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste voor de aanstelling.

Ja, ik wil deze baan!

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 29 augustus 2022 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Afdelingshoofd mw. mr. Maritza Valdink (+599 715 5332) of de beleidsadviseur P&O, Alexander Hammer (+599 715 5330 ext. 2114). De sollicitatiegesprekken zullen in week 36 (5 september – 9 september 2022) plaatsvinden.9

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.