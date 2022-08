Roosdom Tijhuis Bonaire zoekt een nieuwe collega!

Wegens een sterke groei van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar een collega voor de volgende functie: Medewerker Projectontwikkeling & Verkoop.

Over Roosdom Tijhuis Bonaire

Ontwikkelen en bouwen dat is waar we goed in zijn. Roosdom Tijhuis Bonaire is een ontwikkelend bouwer met stevige roots in het Twente. Gedreven door jarenlange ervaring in Nederland proberen wij ook Bonaire een stukje mooier te maken!

De Twentse grondslagen van ons moederbedrijf zijn terug te vinden in onze pragmatische, nuchtere manier van denken en doen. Daarnaast is het onze kracht dat we alles onder één dak hebben: van planontwikkeling, architectuur, verkoop tot aan realisatie door ons eigen bouwbedrijf. We zijn hierin één van de grootste en meest innovatieve organisaties van Bonaire.

Wie ben jij?

Wanneer jij op een toekomstige bouwlocatie komt dan wordt je gelijk enthousiast over de mogelijkheden tot ontwikkeling. In jouw hoofd is het project al ontwikkelt, verkocht en gerealiseerd. Klinkt dat bekend en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging op het prachtige Bonaire? Dan zoekt Roosdom Tijhuis Bonaire jou!

Dit ga je doen:

Je begeleidt deelprocessen van een ontwikkeling, zoals procedures bij het OLB of andere (semi-)overheidsinstellingen;

Je denkt mee over de ontwikkelingsmogelijkheden van gebieden en bent instaat om dit helder te verwoorden richting collega’s en partners zoals architecten;

Je treft voorbereidingen voor verkooptrajecten door bijvoorbeeld het samenvatten van verkoopinformatie en het in kaart brengen van de lokale markt;

Tijdens het verkoop- en bouwtraject ben je het eerste aanspreekpunt voor de (potentiële) koper, bijvoorbeeld tijdens bezichtigingen en het bespreken van opties;

Daarnaast zul je ook een aantal communicatiewerkzaamheden uitvoeren, zoals hetbijhouden van de website, sociale media en het organiseren van bijeenkomsten.

Dit breng je mee: Plannen, prioriteren en reflecteren op eigen werk; daar hoeven we jou niks over uit te leggen! Je streeft voortdurend naar verbeteringen en bent gedreven. Je bent altijd op zoek naar kansen en creatieve oplossingen. Je gelooft in de meerwaarde van samenwerken, waarbij je zegt wat je denkt:

Verder kun je de volgende punten afvinken op je cv:

Ervaring in de makelaardij en/of projectontwikkeling;

HBO werk-/denkniveau;

Je spreek en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, Spaans is een pré.

Minstens zo belangrijk vinden wij wie je bent, wat je ambities zijn, maar ook of je een goede match vormt met de collega’s in het team.

Competenties waar je over moeten beschikken:

Goede communicatieve vaardigheden;

Gestructureerde en overzichtelijke manier van werken;

Commercieel en klantvriendelijk, legt makkelijk contacten en je kunt uitstekend;

Omgaan met mensen;

Flexibel, zelfsturend en een duidelijke intrinsieke motivatie.

Dit krijg je van ons:

Een salaris dat past bij jouw ervaring en opleiding;

De mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan toonaangevende projecten;

Een telefoon en laptop van de zaak;

Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen;

Een prettige werkplek en natuurlijk fijne collega’s.

Sollicitatie:

Heb je interesse of zou je graag meer informatie wensen? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar [email protected]. Na de sluiting van de vacature hoor je zo snel mogelijk of we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

