De afdeling Burgerzaken is de afdeling binnen het openbaar lichaam Bonaire (OLB) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van: het bijhouden van de bevolkingsadministratie, uitgifte van identiteitsdocumenten, organiseren van verkiezingen en het registreren van rechtsfeiten in de registers van de Burgerlijk Stand. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor het verzorgen van de legesadministratie en het kasregister.

Wat ga je doen?

Als medewerker Burgerzaken staat je het publiek te woord. Je adviseert naar aanleiding van gestelde vragen en draag je zorg voor de dagelijkse opmaak. Aan de hand van vastgestelde werkwijze, richtlijnen en procedures verwerk je aanvragen met betrekking tot het verstrekken en vernieuwen van reisdocumenten, identiteitskaarten, legalisaties van handtekeningen, verhuizing, vestiging en vertrek. Daarnaast verricht je administratief ondersteunende werkzaamheden en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening binnen de afdeling.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $1.616,- (aanloopschaal 5) en maximaal $2.920,- (functieschaal 7).

Wat zijn de eisen

Je beschikt over een afgeronde relevante havo of mbo opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je beheerst het Papiaments, Nederlandse, Engelse en Spaanse taal. Verder heb je ervaring met het hanteren van wettelijke regelingen. Tot slot ben je klantgericht, betrouwbaar, gestructureerd, discreet, en kan je efficiënt en goed in een team samenwerken.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een opdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 24 augustus 2022 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Burgerzaken Justus Groen (+599 715 5314). De sollicitatiegesprekken zullen in week 35 (29 augustus – 2 september 2022) plaatsvinden.

