KRALENDIJK- Een brandende kliko tussen restaurant Trocadero en het gebouw van de Passangrahan in Kralendijk, was op dinsdag rond het middaguur de oorzaak van schrik.

Omstanders zagen niet alleen rookontwikkeling, maar meenden ook een plof te hebben gehoord. Even werd gedacht dat de keuken van Trocadero in brand stond, maar het bleek slechts om een in brand gevlogen kliko te gaan.

De brandweer en politie waren snel ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Er wordt nog onderzoek gedaan door de brandweer naar de precieze oorzaak van de brand.