KRALENDIJK – De drugs die gisternacht tussen Curaçao en Bonaire werd onderschept bedroeg ruim 1600 kilo. Dat maakt de kustwacht bekend.

De marihuana zat verpakt in 66 pakketjes en was net daarvoor in zee gegooid, toen de bemanning merkte dat ze achtervolgd werden.

Het totaal aan in beslaggenomen contrabande door het Kustwacht in het Caribisch Gebied komt met deze vangst op meer dan 5.500 kilo. Dat is 400 kilo meer dan in het eerste coronajaar, 2020. Het jaar daarop, in 2021 werd bijna 10.000 kilo drugs onderschept. Vooral cocaïne.

Dat er zoveel marihuana wordt onderschept is uitzonderlijk. In 2020 ging het slechts om 635 kilo, in 2021 om 577 kilo.

De achtkoppige Venezolaanse bemanning is overgedragen aan de politie van Bonaire, de drugs is inmiddels vernietigd.