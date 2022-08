De politiek op Aruba, Curaçao en Sint Maarten houdt zich niet bezig met klimaatverandering. En als het dat wel doet is het vooral een papierenoefening. Dat concludeert John Samson van Caribisch Netwerk in een special over klimaatverandering op de Caribische eilanden.

Het parlement van Curaçao heeft bijvoorbeeld nog nooit een debat gehouden over de effecten van klimaatverandering. En wat wil de Curaçaose regering van MFK en PNP, vraagt Samson zich af.

In het regeerakkoord staan twee zaken met betrekking tot klimaat vermeld: meer onderzoek doen en voorlichting geven.

Aruba is het eiland dat zich als de ideale zonvakantie profileert in de Verenigde Staten. Maar het eiland maakt opvallend weinig gebruik van zonnepanelen: zo’n één procent.

Verder gebruiken juist toeristen veel energie, maar de hotels en autoverhuur gebruiken amper duurzame energie.

De Arubaanse politiek wil van tien naar veertig procent duurzame energie in 2030, maar het eiland kiest er juist voor om nu meer vloeibaar gas te gebruiken om stroom en water te produceren.

Podcast

De klimaatcrisis op de Caribische eilanden zal volgens Samson voor veel mensen ingrijpende gevolgen hebben. In de podcast ‘De Vergeten Klimaatcrisis’ op NPO Radio 1gaat de journalist in op de effecten van klimaatverandering voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Daarin benoemt Samson negen punten van zorg. Zo wordt voedsel onbetaalbaar, armoede en ongelijkheid groter en verdwijnt de vruchtbare laag van de bodem door overbegrazing en meer regenval, met erosie tot gevolg.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

Het Nederlandse kabinet krijgt overigens een zelfde verwijt van Samson als het gaat om bezig zijn met klimaatverandering en de eilanden. Er wordt volgens hem veel gepraat over ideeën en oplossingen. Minister Rob Jetten van Energie en Klimaat zou voor het zomerreces met een plan komen voor de drie bijzondere gemeenten in de Cariben, maar dat ligt er nog niet.

Het kabinet moet met een antwoord komen op de vraag hoe Bonaire, Saba en Sint-Eustatius volledig op duurzame energie kunnen gaan draaien. Ook maakt het kabinet dan bekend hoe de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hulp kunnen krijgen.

De podcasts zijn te beluisteren via https://podcastluisteren.nl/pod/De-Vergeten-Klimaatcrisis