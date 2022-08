BOTOTA- In buurland Colombia heeft Gustavo Petro (62) zondag de eed afgelegd als Colombia’s nieuwe president.

De nieuwe president is zelf een voormalig guerrillastrijder van de guerrillabeweging M19, terwijl hij ook al eerder de positie van burgermeester bekleedde in hoofstand Bogotá. Petro werd verkozen op een voornamelijk linkse agenda. Zo wil de nieuwe president ingrijpende hervormingen doorvoeren in het land, dat nog altijd gebukt gaat onder economische ongelijkheid en drugsgeweld.

“Ik zweer bij God en beloof het volk dat ik trouw zal toezien op de naleving van de grondwet en de wetten van Colombia”, zei Petro tijdens de eedaflegging. Behalve aan minder armoede, wil de nieuwe president ook streven naar rust en vrede in het land. Daarnaast wil hij meer aandacht voor het milieu.

Petro heeft tijdens de verkiezingscampagne beloofd om tijdens zijn ambtstermijn van vier jaar de belasting op de rijken te verhogen, te investeren in gezondheidszorg en onderwijs, en de politie te hervormen. De nationale politie kwam aan geweld bloot te staan na een gewelddadig optreden tegen protesten, waarbij een student om het leven kwam door een gericht schot.

Vicepresident

Petro’s presidentschap is ook historisch door de aanwezigheid van de eerste vrouw van Afro-Colombiaanse afkomst als vicepresident. Het gaat om de 40-jarige milieu- en vrouwenrechtenactiviste Francia Marquez.