KRALENDIJK- Het zingt al een tijdje rond op sociale media, maar ook raadslid Daisy Coffie mengt zich nu in de discussie over vermeende hervormingen bij een aantal ezels op het eiland.

Sinds enkele dagen zijn op sociale media foto’s te zien van ezels die op hun lichaam rare uitstulpingen zouden hebben. Volgens Marina Melis van Donkey Sanctuary Bonaire is er niets aan de hand. “Het gaat om ezelmannen die gecastreerd zijn en dikker en dikker worden door hun hormoonhuishouding die dus veranderd is door de ingreep”, aldus Melis in een eerder reactie op de vermeende misvormingen. Melis meent dat de waargenomenen lichamelijke verandering vooral toe te schrijven zijn aan een veranderde hormoonhuishouding bij de betrokken ezelhengsten.

Hoewel Coffie nota heeft genomen van die uitleg, denkt zij er toch het hare van. “Wat ik zie bij deze ezels zijn diverse rare uitstulpsels op hun lichaam en niet simpelweg dikke ezels”, zegt Coffie in een discussie op haar Facebookpagina.

Langsgaan

De politica wil nu persoonlijk langsgaan bij Melis om de geconstateerde uitstulpsels bij de ezels te bespreken. Hoewel Melis zich al jaren met hart en ziel inzet voor de opvang van ezels op het eiland, doen de wildste verhalen de ronde over de opvang en een castratieprogramma, dat jaren geleden samen met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) werd opgezet.

Diverse inwoners van het eiland vinden dat ezels helemaal niet opgevangen of gecastreerd moeten worden, maar in de vrije natuur rond zouden moeten lopen. Melis daarentegen wijst er regelmatig op dat de loslopende ezels helemaal niet zo’n fijn leven hebben in de natuur. De ezels worden regelmatig omver of doodgereden door onoplettende chauffeurs en aangevallen door onder meer loslopende honden.