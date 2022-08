KRALENDIJK- Het Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF-NL) is al sinds de jaren zestig betrokken bij de Nederlandse Cariben en heeft nu de volgende stap gezet door een website te lanceren die specifiek gewijd is aan het Nederlands Caribisch gebied.

De nieuwe website, wwfdutchcaribbean.org, geeft een uitgebreid overzicht van de natuurbeschermingsinspanningen van WWF-NL op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES-eilanden) en geeft tevens informatie over de doelstellingen van WWF-NL voor de hele regio, inclusief Curaçao, Aruba en St. Maarten. De site beschrijft ook hoe WWF-NL samenwerkt met vele lokale en regionale partners, waaronder nationale parken en natuurorganisaties, om haar doelen te bereiken.

Op de website is informatie te vinden over de Mariene Strategie van WWF-NL voor het Nederlands Caribisch gebied voor de komende vijf jaar. De focus van deze strategie is het beschermen en herstellen van het mariene milieu in de Nederlandse Cariben door het beschermen en opbouwen van veerkrachtige koraalriffen en gezonde vlaggenschipsoorten (haaien, roggen, walvissen, dolfijnen en zeeschildpadden) die bestand zijn tegen klimaatverandering en andere milieudruk.

Verder behandelt de site onderwerpen als de visserijsector en duurzame visserij, bedreigde in het wild levende diersoorten en plasticvervuiling. Op de homepage van de site staat zelfs een directe link naar het gratis e-learning platform, Beyond Plastics, waar iedereen gemakkelijk kan leren over het belang van plasticreductie voor een veiliger milieu.

Informeren

“Na vele jaren dat WWF-NL actief lokale natuurorganisaties in het Nederlands Caribisch gebied heeft ondersteund en belangrijke projecten heeft gefinancierd om de oceanen rond de eilanden te beschermen, vroegen veel mensen me nog steeds: wat doet het WWF eigenlijk op de eilanden? Wat zijn jullie doelen en hoe kunnen we samenwerken?” aldus Arjan de Groene, die Landschapscoördinator Caribisch Gebied is bij WWF-NL. Hij vervolgt tevreden: “Het maken van deze website zal ons helpen om mensen beter te informeren over de waarde van de natuur en de rol van WWF voor de eilanden en hopelijk nieuwe en sterkere relaties op te bouwen met de lokale mensen die onze visie delen.”

Met deze nieuwe website voor het Nederlands Caribisch gebied wil WWF-NL haar betrokkenheid bij de regio benadrukken, nu zij transformeert van een financier naar een lokaal verankerde uitvoerder om verbindingen te leggen en samenwerkingen op te zetten in de regio om haar impact te maximaliseren.

De inwoners van de Nederlands Caribische eilanden worden van harte uitgenodigd de nieuwe website wwfdutchcaribbean.org te bezoeken om meer te weten te komen over natuurbescherming op onze eilanden, en actief betrokken te raken bij de bescherming en het herstel van ons milieu.