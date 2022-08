KRALENDIJK – De Rijksdienst Caribisch Nederland doet een tweede poging om een mediaweek voor de journalistiek te organiseren. In juni werd die uitgesteld nadat media-eigenaren op Bonaire een boycot afriepen. De nieuwe datum is 16 augustus.

Dan wordt de week afgetrapt met een presentatie van mediaonderzoeker Renske Pin over de resultaten van het mediaonderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd en de daarop gebaseerde aanbevelingen. Grootste struikelpunt in juni en aanleiding voor de boycot was de veronderstelling dat er een advies zou liggen op basis van die aanbevelingen om een publieke omroep te starten op Bonaire. Dat bleek niet juist.

Op donderdag 18 Augustus vindt de Docu & Debate night plaats in het Plaza Hotel, waar publiek en journalistiek met elkaar in debat gaan over het belang van journalistiek in kleinschalige samenlevingen. Publiek op Statia en Saba kunnen de activiteiten online volgen.

Van 19 tot 22 augustus gaan journalisten met elkaar in retraite in een zogenaamde Media Pressure Cooker workshop. Journalisten en jong journalistiek talent worden daarin uitgedaagd om in te zoemen op het belang van journalistiek op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Samen gaan ze een speciale editie van Caribbean Kids News publiceren over hun bevindingen.

Docenten

Dit drie-daags evenement met werksessies, live uitzendingen en training wordt begeleid door docenten, zoals Glenn Thodé, Sulin Passial en Kees Broere, van de zustereilanden die deels ook deelnamen aan het UNESCO Media Development Programme Curaçao en Aruba.

Op maandag 22 augustus, na het productieweekend, lanceren de deelnemers hun online publicatie voor het grote publiek. In een toegift workshop van Jeroen Pauw aan het eind van het jaar wordt ingezoomd op interviewtechnieken.