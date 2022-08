Een dag uit het leven van een Medior System Engineer…

Om tien voor acht ’s ochtends start jij jouw laptop op. Je logt in op Microsoft Teams en samen met jouw collega’s van de afdeling Service & Support start je de werkdag. Gezamenlijk bespreken jullie de openstaande registraties en de lopende zaken.

Vervolgens bekijk je de binnengekomen email. Je komt een email tegen van een klant die jou bedankt voor de mail- en servermigratie dat jij afgelopen week hebt uitgevoerd. Een compliment is altijd leuk! Je gaat aan de slag met een registratie bij één van onze top klanten. De on-site back-up is mislukt, dit issue krijgt een prio 1 classificatie en dient zo snel mogelijk onderzocht te worden. Naar aanleiding hiervan bel jij de klant op om te informeren over de voortgang. Nadat je de werkzaamheden succesvol hebt afgerond, sluit je de registratie. Is het al zo laat, het is tijd voor de lunch.

Tijd om een aantal andere registraties op te pakken, zo is er een verzoek bij de Servicedesk binnengekomen om een VLAN in te richten bij één van onze klanten om hun netwerkverkeer op te splitsen. De Incident Manager schakelt jou in om een inlogprobleem van een klant in hun Azure omgeving op te lossen. Door jouw ervaring en analytisch vermogen, ben jij de aangewezen engineer voor deze klus!

Aan het einde van de middag heb je een meeting staan met onze Manager Projects om een aankomend project te bespreken waaraan jij zal bijdragen. Hierna is jouw werkdag voorbij en is het tijd om naar huis te gaan, deze week staat er geen stand-by dienst op jouw schema.

Wat verwachten we van jou?

Afgeronde mbo opleiding richting IT;

Kennis op het gebied van Windows platformen, virtualisatie, storage, Office 365 en netwerk;

Op de hoogte zijn van de laatste Microsoft technieken en in het bezit van Microsoft certificaten of bereid om deze op korte termijn te behalen;

Kennis en ervaring met Azure is een pre;

Woonachtig op Bonaire;

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Papiamento is een pre;

Je bent hands-on, ordelijk en energiek;

Je beschikt over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om zelfstandig te werken, hierdoor ben jij in staat om de klant volledig te ontzorgen.

Wat krijg jij van ons?

Een uitdagende functie waarin je dagelijks nieuwe dingen leert;

Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;

Een leuk informeel team met enthousiaste mensen en regelmatig een bedrijfsuitje;

Flexibiliteit, ruimte om thuis te werken én een werkplek op ons kantoor in Kralendijk of Willemstad;

Fulltime aanstelling (40 uur/1.0 fte per week) met een salaris dat past bij jou kennis en ervaring;

20 vakantiedagen;

Vakantie-uitkering;

Pensioenregeling;

IPhone en laptop van de zaak;

Autokostenvergoeding;

Eindejaar bonus afhankelijk van het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Soort dienstverband: Fulltime

Salaris: €1.750,00 – €2.550,00 per maand.

Solliciteren? Stuur een mail naar Martijn de Koning: [email protected]

