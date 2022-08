WILLEMSTAD- De Kustwacht Caribisch gebied heeft binnen drie weken tijd een vierde, vijfde en zesde drugstransport verijdeld.

Een Metal Shark patrouilleboot van het Kustwacht steunpunt Aruba heeft vorige week in samenwerking met de vliegende eenheden van de Kustwacht twee boten aangehouden waarbij in totaal ruim 500 kg contrabande in beslag is genomen. Twee Colombianen, een Venezolaan en twee Arubanen zijn hierbij aangehouden. De drugs en de verdachten zijn overgedragen aan de ‘Unit Georganiseerde Criminaliteit’ van het Korps Politie Aruba (KPA), die de zaak verder onderzoekt.

Afgelopen donderdag heeft Zr.Ms. Groningen, varende voor de Kustwacht Caribisch gebied, nog een drugstransport onderschept. Dit werd gedaan door de coördinatie vanuit het Maritieme Operatie Centrum (MOC) in samenwerking met de kustwachthelikopter en het kustwachtvliegtuig. Bij deze actie is ruim 1000 kg contrabande in beslag genomen en zijn er vijf Venezolanen aangehouden. De contrabande en de verdachten zijn overgedragen aan het Korps Politie Curaçao (KPC) voor verder onderzoek.

Vier ton

Met deze laatste actie komt de teller van onderscheppingen van de Kustwacht op zes te staan binnen drie weken. Het totaal gewicht aan in beslag genomen contrabande tijdens deze zes acties komt uit op ruim 4 ton. Drugsbestrijding gebeurt in goede samenwerking met onze lokale ketenpartners zoals het KPC, KPA, BOT K-9 van de KIA, Guarda nos Costa, Douanes en immigratiediensten.