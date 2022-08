KRALENDIJK – De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft op woensdag 3 augustus op Bonaire International Airport (BIA) twee reizigers aangehouden op verdenking van het vervalsen van een reisdocument. Daarbij worden de twee verdacht van opzettelijk gebruik maken van een vervalst reisdocument bij de grenscontrole.

De twee verdachten, een 36 jarige Colombiaanse man en een 40 jarige Colombiaanse vrouw, waren voornemens te vertrekken naar Colombia. Toen de vreemdelingen bij de uitreiscontrole hun paspoorten aanboden aan de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, bleek uit onderzoek dat uit beide paspoorten een officieel aangebrachte sticker verwijderd was.

Uit verder onderzoek bleek dat de twee verdachten in november 2021 waren ingereisd. Hierbij heeft de Koninklijke Marechaussee destijds een ‘toelating onder voorwaarde’ (TOV) opgelegd. Volgens de Wet Toelating en Uitzetting BES (WTU-BES) kan de KMar een TOV opleggen om er beter op toe te kunnen zien dat vreemdelingen zich niet onttrekken aan het vreemdelingentoezicht. Een TOV kan betekenen dat de vreemdeling zich tijdens het verblijf binnen Caribisch Nederland moet melden bij het vreemdelingentoezicht van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), of kan een vreemdeling beperken tot het verblijf van een maximaal aantal dagen om te voorkomen dat hij of zij in de illegaliteit belandt. Bij het opleggen van een TOV brengt de KMar een sticker aan in het paspoort van de betreffende persoon. In het geval van deze twee verdachten, bleek de betreffende TOV-sticker uit beiden paspoorten te zijn verwijderd.

Het aanpassen of verwijderen van officieel aangebrachte gegevens in een reisdocument is een misdrijf waar mogelijk gevangenisstraf op staat. Ook het opzettelijk aanbieden van een vals of vervalst reisdocument is strafbaar. De Koninklijke Marechaussee verricht momenteel onderzoek naar beide gevallen. De twee verdachten verblijven in voorarrest in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN).