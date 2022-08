Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

De 10-jarige Arianny wil graag naar school, maar dat kan alleen als haar ouders elk jaar zo’n 10.000 dollar gaan betalen. In deze bijzondere gemeente van Nederland krijgt Arianny geen hulp, terwijl ze gewoon leerplicht heeft.

Ze wordt op geen enkele reguliere school aangenomen. “Ik weet dat ze intelligent is. Arianny begrijpt en verstaat alles, maar het probleem is dat ze niet kan praten”, vertelt moeder Mariana.

De enige mogelijkheid voor Arianny is een privéschool op Bonaire, want daar wordt wel speciaal onderwijs gegeven. “Maar 10.000 dollar? Dat is heel erg duur.” Samen met gebarentolk Esther de Veer vragen ze om hulp, zodat Arianny een toekomst heeft, zoals elk ander kind.

Arianny blijft thuis

Nu blijft Arianny thuis. Ze krijgt geen onderwijs, terwijl ze net als alle andere kinderen leerplicht heeft. De eerste maanden zat ze bij een speciale kinderopvang. Maar zelfs dat kan niet meer, omdat het project wat gesubsidieerd werd vanuit BES(t)4kids ermee is opgehouden.

‘Kinderen die niet kunnen praten kom ik heel veel tegen’

Gebarentolk Esther de Veer probeert Arianny te helpen met communiceren. “Als je als kind graag wil leren, maar die mogelijkheid is er niet; hoe moet je dat dan snappen als kind? Mijn hart breekt echt. Ik vind het vreselijk.”

Arianny’s verhaal is urgent, maar niet uniek, vertelt De Veer. “Vooral kinderen die niet kunnen praten, kom ik heel veel tegen. Gebarentaal pakken ze vaak verbazingwekkend goed op, maar het mag ook wat anders zijn. Als ze maar kunnen communiceren.”

De Veer doet momenteel ook onderzoek voor de bijzondere gemeente naar hoeveel dove en slechthorende mensen er op Bonaire wonen. Ook naar waar zij behoefte aan hebben.

Gehandicaptenzorg in plaats van onderwijs

“Ik hoop dat de gemeente mij kan helpen om een school te vinden voor Arianny, zodat ze een toekomst heeft”, zegt moeder Mariana. “Je hoopt als ouder dat ze zich kan ontwikkelen, andere kinderen kan ontmoeten, dat ze zelfstandig wordt en kan gaan studeren. Net als andere kinderen.”

Momenteel gaat Arianny meerdere keren per week naar het FKPD, dat is de gehandicaptenzorg voor kinderen. “Maar dat is zorg, geen school”, zegt De Veer. “Haar ouders willen graag dat ze naar school gaat. Ze heeft er recht op, ze is leerplichtig.”

Veel ouders kunnen speciaal onderwijs niet betalen

Normaal betalen ouders voor hun kind op de particuliere school het Koraal, waar kennis en expertise is voor speciaal onderwijs, 350 dollar per maand aan schoolkosten.

Veel ouders kunnen dat bedrag al niet betalen. “Wat betekent dat het kind in de middag of in de avond soms alleen is”, vertelt directeur Vera Dohmen van Het Koraal. “Dat zijn juist de kinderen die niet alleen thuis zouden moeten blijven.”

Om die reden hebben sommige ouders zelfs een extra baantje erbij genomen, volgens Dohmen. “En dat om te zorgen dat hun kind speciaal onderwijs kan volgen.”

Kosten voor Arianny 10.000 dollar per jaar

Maar voor de ouders van Arianny lopen de kosten verder omhoog. “Voor Arianny is extra zorg nodig, omdat zij met gebarentaal ondersteuning moet krijgen”, legt directeur Vera Dohmen uit.

“Dat betekent dat we externe hulp moeten inkopen en als school ook een cursus gebarentaal moeten doen.”

Ophef over speciaal onderwijs

Minister Dennis Wiersma (Primair en Secundair Onderwijs) zorgde eerder dit jaar voor ophef in de Caribische gemeenten. Ouders klagen al langer dat het slecht gesteld is met het speciaal onderwijs op Bonaire. Wiersma stelde dat het juist vaak de ouders zijn die het lastig vinden om hulp te accepteren voor hun kind.