ORANJESTAD, St. Eustatius Drie kinderen die zich met koorts en huiduitslag bij het Koningin Beatrix Medisch Centrum in Statia meldden, is verzocht in isolatie te blijven terwijl de Stichting Gezondheidszorg St. Eustatius tests uitvoert om een infectie waterpokken of apenpokken uit te sluiten.

Bij de drie zijn monsters afgenomen en voor onderzoek naar Nederland gestuurd. De resultaten worden binnen één tot twee weken verwacht.

Sommige symptomen van apenpokken – met name koorts en huiduitslag – zijn vergelijkbaar met die van waterpokken en hand-, mond- en klauwzeer, waardoor het belangrijk is om de tests uit te voeren voordat de oorzaak van de symptomen wordt vastgesteld, zei Dr. Sharda Baboe-Kalpoe van de GGD en de Stichting Gezondheidszorg Sint Eustatius.

“Hoewel de symptomen van de kinderen niet zijn bevestigd, vragen we het grote publiek vriendelijk om waakzaam te blijven”, voegde Dr. Baboe-Kalpoe eraan toe, die ook een beroep deed op de Statianen om niet in paniek te raken.

Nu het aantal gevallen blijft groeien in landen die in het verleden geen apenpokken hebben gemeld, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het onlangs uitgeroepen tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang.

83 landen

Op 2 augustus waren er 25.391 gevallen in 83 landen – 25.047 in 76 landen die het virus in het verleden niet hebben gemeld, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. In het Caribisch gebied zijn gevallen gemeld in de Dominicaanse Republiek (3) en Jamaica (2), terwijl de Bahama’s, Barbados, Bermuda, Guadeloupe, Martinique en Venezuela elk één geval hebben gehad.

Shanna Mercera-Gibbs, preventiemedewerker bij de Preventiekliniek Volksgezondheid, adviseert iedereen die symptomen vertoont zich te isoleren en contact op te nemen met de Preventiekliniek Volksgezondheid op 318-2891 of de St. Eustatius Health Care Foundation op 318-2211.

Apenpokken is een meldingsplichtige infectieziekte categorie A, wat betekent dat het van groot belang wordt geacht voor de volksgezondheid, en de Stichting Gezondheidszorg St. Eustatius is verplicht om de GGD onmiddellijk op de hoogte te stellen.