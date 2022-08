KRALENDIJK – Miles Mercera, directeur Tourism Corporation Bonaire (TCB), is zeer tevreden over de eerste maand na invoering van de nieuwe vorm van toeristenbelasting. Op de piekdagen op de luchthaven van Bonaire (vrijdag, zaterdag en zondag) waren de wachttijden bij aankomst op de luchthaven beperkt en stroomden de passagiers snel het nieuwe proces door. Daarnaast levert het nieuwe inningssysteem veel data op over bezoekers van het eiland.

Ook tijdens meetings die Mercera heeft gehad met diverse luchtvaartmaatschappijen en mensen uit de toerismebranche ontving hij positieve signalen over de nieuw vorm van belasting betalen. Vooral het feit dat de belasting eenvoudig online betaald kan worden en er geen andere belastingen meer op het eiland hoeven te worden betaald, wordt toegejuicht.

In eerste instantie is nog geprobeerd om de Visitor Entry Tax via de prijs van vliegtickets te verrekenen. Dit is niet tijdig gelukt waardoor is besloten om de toeristenbelasting via de huidige vorm te innen. In de toekomst staan er opnieuw gesprekken gepland met luchtvaartmaatschappijen zodat de toeristenbelasting wellicht kan worden verwerkt in de ticketprijs.

Daarnaast levert het nieuwe inningssysteem een schat aan informatie op over de toeristen die Bonaire bezoeken. De afgelopen twaalf jaar kon er namelijk geen data verzameld worden over bezoekers van het eiland. Zo maakte Mercera naar aanleiding van de nieuwverworven data bekend dat er in de maand juli 12.500 mensen Bonaire hebben bezocht. Het grootste gedeelte van deze groep is afkomstig uit Europees Nederland en de Verenigde Staten. Gemiddeld bleven gasten in juli 14,5 nachten op Bonaire. Met deze gegevens kunnen we veel beter inspelen op het type toeristen dat ons eiland bezoekt, besluit Mercera.