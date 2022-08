KRALENDIJK- Bij de recente vermissing van een Bonairiaans meisje in Europa heeft het KPCN intensief samengewerkt met Interpol. Dit heeft er mede toe geleid dat het meisje snel weer terug was op Bonaire.

Deze netwerksamenwerking bestaande uit de afdeling Informatie en Expertise van het Korps Politie Caribisch Nederland en INTERPOL liet hiermee zien hoe belangrijk een sterke samenwerking is. Bij de wereldwijde organisatie INTERPOL organisatie zijn 194 lidstaten aangesloten waaronder Caribisch Nederland. Tevens werd er door dit netwerk succesvol een beroep gedaan op medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en het ‘National Central Bureau’ in Nederland, die bereid waren om hen te ondersteunen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Politie Nederland en INTERPOL hebben sinds 12 april 2021 deze internationale samenwerking vastgelegd. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba staan rechtstreeks, via de verbindingen van INTERPOL, in contact met het hoofdkwartier in Lyon en met politieagenten in praktisch de hele wereld. Politieagenten van KPCN kunnen zelf de databanken van INTERPOL raadplegen of informatie plaatsen, zodat er op een beveiligde manier wereldwijd informatie uitgewisseld wordt.